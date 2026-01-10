Borlease Otomotiv’de ciddi bir mali kriz yaşanıyor. Şirket, bugün vadesi gelmiş 46,3 milyon TL tutarındaki kupon faizi ve 400 milyon TL anapara itfa ödemesini gerçekleştiremedi. Bu gelişme sonrası hisseler taban fiyata geriledi ve toplam kayıp yüzde 80’e yaklaştı.

Piyasada Ekim 2023’te halka arz edilen Borlease Otomotiv’in bir süredir finansal zorluklarla boğuştuğu konuşuluyordu ve önceki kupon ödemesi de hisse satışıyla karşılanmıştı. Bu kez beklenen ödeme yapılmayınca yatırımcı paniği hızla yayıldı.

Hisselerin 4 Kasım 2025’te yaklaşık 32 TL seviyesinden işlem gördüğü, bugün ise sert düşüşle tarihi dip seviyeye indiği ve toplam değer kaybının %80 civarında seyrettiği belirtildi.

Yaşanan bu gelişme, şirketin mali yapısına ilişkin soru işaretlerini artırırken küçük yatırımcı cephesinde büyük paniğe yol açtı. Gözler şimdi Borlease Otomotiv yönetiminin olası bir ödeme planı veya yapılandırma açıklamasına çevrildi.

Borlease Otomotiv’in Sahiplik Yapısı:

Şirketin ana ortağı Bor Holding A.Ş. olup, Borlease’in yaklaşık %65,41 hissesine sahip. Asıl sahibi ise iş insanı Özgür Cem Hancan olarak belirtiliyor.