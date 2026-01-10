Galatasaray’ın Süper Kupa’yı kaybetmesi sonrası pazartesi günü oluşacak ilk fiyatlama merak edilirken, mevcut grafik hissede zaten zayıf bir teknik görünüm olduğunu ortaya koyuyor. Paylaşılan grafikte fiyatın uzun süredir alçalan bir kanal içinde hareket ettiği, yükseliş denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor.

Son işlemlerde hissenin 1,15–1,18 bandına kadar gerilemesi, kritik bir destek bölgesine gelindiğine işaret ediyor. Bu seviyeler daha önce alımların geldiği alanlar olsa da, genel yapı düşüş eğiliminin henüz sona ermediğini gösteriyor.

Yukarıda 1,53 – 1,67 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölge aşılmadan grafikte kalıcı bir toparlanmadan söz etmek zor. Mevcut destek alanının kırılması halinde ise aşağıda 1,00 seviyesine doğru yeni bir DENGE arayışı gündeme gelebilir.

Genel teknik görünüm, kupa sonucu sonrası oluşabilecek kısa vadeli tepkilere rağmen, hissede aşağı yönlü riskin teknik olarak devam ettiğine işaret ediyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler teknik analiz kapsamında genel yorumdur. Yatırım kararları kişisel risk tercihleri doğrultusunda verilmelidir.