Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık holding yapısındaki büyük şirketlerde 2026 yılının ilk dönemine ait tablo netleşti. Koç Holding, Tüpraş, Ford Otosan, Yapı Kredi, Tofaş, Arçelik, Otokar ve Türk Traktör gibi dev şirketlerde oluşan piyasa değerleri ve yıl başından bu yana kaydedilen performanslar, sektörler arası ayrışmanın belirginleştiğini gösterdi.

Koç Holding Değerde Zirvede Kaldı, Performansı Zayıf Kaldı

443,2 milyar TL piyasa değeriyle listenin zirvesinde yer alan Koç Holding, dönemi sınırlı kayıpla kapattı. Hisse nominal bazda yüzde 1 gerilerken, relatif performans yüzde 14 düşüş olarak gerçekleşti. Buna rağmen Koç Holding, 10,3 milyar doları aşan piyasa değeriyle Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerinden biri olmayı sürdürdü.

Tüpraş 2026 Başının En Güçlü Büyük Hisselerinden Oldu

Enerji tarafında Tüpraş dikkat çekici biçimde pozitif ayrıştı. Hisse, incelenen dönemi yüzde 43 nominal ve yüzde 25 relatif yükselişle kapatarak büyük ölçekli şirketler arasında en güçlü performanslardan birine imza attı.

Otomotivde Net Ayrışma Yaşandı

Otomotiv grubunda Tofaş yüzde 29 nominal yükselişle öne çıktı. Ford Otosan daha sınırlı pozitif görünüm sergilerken, Otokar ve Türk Traktör hisselerinde belirgin değer kayıpları yaşandı. Sektörde ihracat gücü yüksek şirketlerin daha dirençli kaldığı görüldü.

Bankacılık Dengede, Dayanıklı Tüketim Baskılandı

Yapı Kredi hisseleri dönemi sınırlı artışla kapatırken, Arçelik cephesinde sert satışlar dikkat çekti. Dayanıklı tüketim tarafında hem nominal hem relatif bazda negatif görünüm oluştu.

Turizm Hisselerinde Zayıf Seyir Öne Çıktı

Altın Yunus Çeşme ve Marmaris Altınyunus hisseleri incelenen dönemi düşüşle kapattı. Turizm tarafında hisse performanslarının endeksin gerisinde kaldığı izlendi.