Borsa, altın ve döviz yatırımcısını yakından ilgilendiren haftalık performans tablosu belli oldu. Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Yatırım fonlarında son durum ne? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 0,38 artarak 4.376,39 TL’ye yükseldi.

Cumhuriyet altını da aynı oranda artarak 29.572 TL oldu.

Çeyrek altın ise haftayı 7.330 TL seviyesinde kapattı.

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR: DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

Dolar/TL kuru yüzde 0,27 yükselişle 40,6650 TL seviyesine çıktı.

Euro/TL ise haftalık bazda yüzde 1,01 düşüşle 47,1050 TL’ye geriledi.

FONLAR KAZANDIRDI! HİSSE FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,68, emeklilik fonları ise yüzde 0,43 artışla tamamladı.

En çok kazandıran fon kategorisi yüzde 2,58 ile “hisse senedi fonları” oldu.