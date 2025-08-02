Borsa İstanbul’da bu hafta yükseliş yaşanırken, altın ve yatırım fonlarında da fiyat artışı dikkat çekti. Döviz kurlarında ise karışık bir seyir izlendi. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı da belli oldu. İşte detaylar…

Borsa, altın ve döviz yatırımcısını yakından ilgilendiren haftalık performans tablosu belli oldu. Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Yatırım fonlarında son durum ne? İşte tüm detaylar…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 0,38 artarak 4.376,39 TL’ye yükseldi.

Borsa, altın, döviz... Yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 1

Cumhuriyet altını da aynı oranda artarak 29.572 TL oldu.

Borsa, altın, döviz... Yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 2

Çeyrek altın ise haftayı 7.330 TL seviyesinde kapattı.

Borsa, altın, döviz... Yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 3

DÖVİZDE KARIŞIK SEYİR: DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

Dolar/TL kuru yüzde 0,27 yükselişle 40,6650 TL seviyesine çıktı.

Borsa, altın, döviz... Yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 4

Euro/TL ise haftalık bazda yüzde 1,01 düşüşle 47,1050 TL’ye geriledi.

FONLAR KAZANDIRDI! HİSSE FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,68, emeklilik fonları ise yüzde 0,43 artışla tamamladı.

Borsa, altın, döviz... Yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu 5

En çok kazandıran fon kategorisi yüzde 2,58 ile “hisse senedi fonları” oldu.

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DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 40,59 40,70 % 0.02 23:59
Euro 47,10 47,22 % 1.43 23:58
İngiliz Sterlini 53,96 54,11 % 0.44 23:59
Avustralya Doları 26,29 26,34 % 0.78 23:58
İsviçre Frangı 50,53 50,64 % 1.11 23:58
Rus Rublesi 0,51 0,51 % 1.51 21:07
Çin Yuanı 5,64 5,64 % -0.01 21:01
İsveç Kronu 4,21 4,22 % 1.49 23:59
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