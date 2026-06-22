Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,39 değer kazanarak 14.791,28 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endekslerinde alımlar öne çıkarken, yatırımcılar yurt içi veri gündemi ile küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSI 11.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler arasında BigChefs (BIGCH), İhlas Holding (IHLAS), Mogan Enerji (MOGAN), Pamel Elektrik (PAMEL) ve Birlik Mensucat (BRMEN) yer aldı. BIGCH, IHLAS, MOGAN ve PAMEL hisseleri yüzde 10 prim yaparken, BRMEN hissesi yüzde 9,98 yükseliş kaydetti.

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan günün ilk işlemlerinde en fazla değer kaybeden hisseler ise Sekuro Plastik (SEKUR), Empa Elektronik (EMPAE), Verusa Holding (VERUS), Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) ve Investco Holding (INVES) oldu. SEKUR hissesi yüzde 10 gerilerken, EMPAE yüzde 9,99, VERUS yüzde 9,98, KONTR yüzde 9,93 ve INVES yüzde 9,07 düşüş gösterdi.

Piyasalarda gözler gün içinde açıklanacak veriler ve küresel gelişmelerden gelecek yeni sinyallere çevrilmiş durumda.

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