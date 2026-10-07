Taramalarda yer alan 8 ana teknik göstergenin 5’inde (CCI, Momentum, MACD, Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20)) 10 hissenin tamamı eksiksiz 'AL' sinyali vererek teknik ivmenin liste genelinde güçlendiğine işaret etti.

Toplamda incelenen 80 ana teknik sinyalin 75'inin (yüzde 93,75) 'AL' yönünde oluşması, hisselerdeki yükseliş beklentisini destekleyen en önemli veri olarak öne çıkıyor.

Sekiz ana gösterge genelinde yapılan tarama sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

• CCI: 10 AL

• Momentum: 10 AL

• MACD: 10 AL

• Fiyat-HO(5): 10 AL

• HO(5)-HO(20): 10 AL

• Stokastik: 9 AL, 1 SAT

• RSI: 8 AL, 2 SAT

• HO(20)-HO(50): 8 AL, 2 SAT

SANKO PAZARLAMA FULL YAPTI, ZİRVE QUİCK SİGORTA’NIN OLDU

İncelenen 8 ana göstergenin 8'inden de 'AL' sinyali almayı başaran Sanko Pazarlama (SANKO), listenin teknik açıdan en kusursuz profillerinden birini sergiledi. Şirket; CCI, Momentum ve Stokastik göstergelerindeki ek pozitif sinyallerle birlikte 36,75 puan toplayarak genel sıralamada ikinci oldu.

Genel puan sıralamasının zirvesinde ise 40,75 puanla Quick Sigorta (QUICK) yer aldı. Quick Sigorta, 7 ana göstergede 'AL' sinyali üretirken yalnızca orta vadeli hareketli ortalama olan HO(20)-HO(50) göstergesinden 'SAT' aldı.

Sanko Pazarlama'nın yanı sıra Anadolu Efes (AEFES), Park Elektrik Madencilik (PRKME), Vanet Gıda (VANGD) ve Ekim Turizm (EKIM) de 8 ana göstergenin tamamında 'AL' üreten diğer şirketler oldu.

TEKNİK SİNYALLERDE ÖNE ÇIKAN 10 HİSSE

Hisse Kodu ve Adı Toplam Puan AL / SAT Dağılımı Dikkat Çeken Detay Quick Sigorta (QUICK) 40,75 Puan 7 AL, 1 SAT Toplam puan lideri; Stokastik'te ek AL var, sadece HO(20)-HO(50)'de SAT konumunda. Sanko Pazarlama (SANKO) 36,75 Puan 8 AL 8 göstergenin tamamından AL alan lider hisse; CCI, Momentum ve Stokastik'te ek AL var. Anadolu Efes (AEFES) 35,25 Puan 8 AL 8 ana göstergenin tamamı pozitif AL konumunda. Anatolia Tanı Biyoteknoloji (ANGEN) 35,25 Puan 7 AL, 1 SAT Yalnızca Stokastik göstergesi SAT konumunda. Gedik Yatırım (GEDIK) 35,25 Puan 7 AL, 1 SAT Yalnızca HO(20)-HO(50) hareketli ortalaması SAT konumunda. Park Elektrik Madencilik (PRKME) 35,25 Puan 8 AL 8 ana göstergenin tamamı pozitif AL konumunda. Vanet Gıda (VANGD) 35,25 Puan 8 AL 8 ana göstergenin tamamı pozitif AL konumunda. Bahadır Kimya (BAHKM) 33,75 Puan 7 AL, 1 SAT Yalnızca RSI göstergesi SAT konumunda. Egeplast (EPLAS) 32,25 Puan 7 AL, 1 SAT Yalnızca RSI göstergesi SAT konumunda. Ekim Turizm (EKIM) 31,75 Puan 8 AL 8 ana göstergenin tamamı pozitif AL konumunda.

YATIRIMCILAR İÇİN SİNYALLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kısa vadeli hareketli ortalamalar [Fiyat-HO(5) ve HO(5)-HO(20)] ile momentum indicatorlerinin tamamının pozitif bölgede olması alım iştahının güçlendiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, teknik taramalardaki 'AL' sinyallerinin kesin bir yükseliş garantisi sunmadığına dikkat çekiyor.

Özellikle Bahadır Kimya ve Egeplast’taki RSI aşırı alım/doğrulama uyumsuzlukları ile Quick Sigorta ve Gedik Yatırım’daki 20-50 günlük ortalama kesişimleri, hisse bazlı risk yönetiminin ve stop-loss seviyelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: Matriks

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