Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısında alıcılı bir seyir izledi.

Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,44 puan artış kaydeden endeks, 14.532,86 puana yükseldi. Günün ilk yarısında ulaşılan toplam işlem hacmi ise 89,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Sektörel bazda lokomotif gruplardan bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Günün en çok kazandıranı yüzde 2,59 yükselişle madencilik sektörü olurken, en çok kaybettireni yüzde 1,05 düşüşle turizm oldu.

HİSSELERDE PARA TRAFİĞİ: EN ÇOK GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPANLAR

Saat 13:30 verilerine göre BIST 100 endeksinde para girişi ve çıkışının en yoğun yaşandığı hisseler şu şekilde sıralandı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



Günün ilk yarısında havacılık, enerji ve savunma sanayii hisselerine gelen güçlü nakit girişleri dikkat çekti:

• PGSUS (Pegasus): 220.439.526 TL net para girişiyle zirvede yer aldı. Hisse fiyatı 185,300 TL'ye ulaşarak yüzde 2,26 prim yaptı.

• ASTOR: 116.500.508 TL girişle yüzde 4,18 yükseldi ve günün en çok yükselen hacimli hisselerinden biri oldu (Son: 299,000 TL).

• ASELS (Aselsan): Dev hava savunma sözleşmesinin rüzgarıyla 106.207.074 TL nakit çekti, yüzde 2,79 değer kazandı (Son: 386,250 TL).

• SASA: 105.449.043 TL girişle yüzde 1,12 yükseliş kaydetti.

• Banka Hisseleri: ISCTR (99,58 milyon TL), AKBNK (97,99 milyon TL) ve VAKBN (86,84 milyon TL) girişlerle endeksi sırtladı.

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En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş dalgası ve kar satışları bazı dev sanayi şirketlerinde nakit çıkışına yol açtı:

• TUPRS (Tüpraş): Petrole paralel gerileyen ürün marjlarının etkisiyle 396.960.440 TL ile günün en yüksek para çıkışını yaşadı. Hisse fiyatı yüzde 1,38 düşüşle 228,700 TL'ye geriledi.

• ENKAI: 107.408.992 TL nakit çıkışıyla yüzde 1,35 değer kaybetti.

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): 106.050.412 TL para çıkışı yaşadı ancak hisse fiyatı yüzde 0,45 artıda tutunmayı başardı (Son: 40,380 TL).

• THYAO (Türk Hava Yolları): 65.142.077 TL'lik nakit çıkışına rağmen fiyatta yüzde 0,38'lik sınırlı bir yükseliş gözlendi.

GÜNÜN GERİ KALANINDA HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Analistler, günün ikinci yarısında küresel tarafta ABD'de açıklanacak olan konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı için 14.600 ve 14.700 puan seviyeleri güçlü direnç konumunda bulunuyor. Olası kâr satışlarında ve geri çekilmelerde ise 14.400 ve 14.300 puan bölgeleri önemli destek hatları olarak izlenecek.

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