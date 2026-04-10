Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RUBNS.E ve YIGIT.E paylarına yönelik işlem sınırlaması getirdi. Alınan karar doğrultusunda söz konusu hisselerde belirli işlemler geçici olarak durduruldu.

10 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tedbir kapsamında, RUBNS.E ve YIGIT.E payları 8 Mayıs 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VBTS NEDİR?

VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat dalgalanmaları ve şüpheli işlem hacimleri görülen hisselerde, yatırımcıları korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla devreye giren otomatik bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu sistemle paylara brüt takas, açığa satış yasağı gibi kısıtlamalar uygulanır.