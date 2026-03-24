Günlük bazda portföy girişlerinde bazı hisseler performansıyla öne çıkıyor. Rapora göre yabancı oranını en çok artıran hisseler şu şekilde sıralandı:

• EMPAE: 5.15 bps

• DOFRB: 3.06 bps

• FRMPL: 2.4 bps

Buna karşın, TATEN (-3.55 bps), ATATR (-2.29 bps) ve MCARD (-2.28 bps) günlük bazda yabancı payı en çok azalan kağıtlar oldu.

İSTİKRAR SÜREKLİLİKTE: YABANCI PAYI ARTIŞ TRENDİNDE OLANLAR

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, yabancı yatırımcının düzenli olarak alım tarafında kaldığı hisseler dikkat çekiyor.

Özellikle CEMZY, 4 gündür devam eden artış grafiğiyle listenin başında yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: PAYI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

Yabancı payının istikrarlı bir şekilde gerilediği tarafta ise KAYSE 2 günlük düşüş serisiyle ön plana çıkarken; A1CAP, ADESE, ADGYO ve AEFES bir günlük düşüşle takipte.

YABANCI PAYI YÜZDE 36 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul’un genelindeki yabancı hakimiyeti, günlük bazda 0.05 puanlık hafif bir ivmelenme ile yüzde 36.11 seviyesine ulaştı.

Bu veri, yabancı yatırımcının piyasadaki genel ağırlığını koruduğunu ve sınırlı da olsa bir giriş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

