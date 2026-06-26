BIST 100 endeksinin yüzde 0,50 değer kaybettiği 25 Haziran Perşembe gününde, aralarında TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) hisselerinin de bulunduğu 10 hissede özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi.

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o anda gerçekleşen piyasa fiyatlarından bağımsız olarak alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyattan yapılan işlemleri ifade ediyor. Sisteme girilen özel emir yalnızca seçilen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebiliyor. İşlem sonrasında taraflar isterlerse pay alım satım bildirimlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklayabiliyor. Bildirim yapılmayan işlemlerde ise alıcı ve satıcının kim olduğu bilinmiyor.

ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILAN HİSSELER

HEKTS: 2,429 milyar TL işlem hacmi, 716,55 milyon lot, 3,39 TL

KTLEV: 1,006 milyar TL işlem hacmi, 6,25 milyon lot, 161,00 TL

EFOR: 305 milyon TL işlem hacmi, 20 milyon lot, 15,25 TL

TUPRS: 268,7 milyon TL işlem hacmi, 1,239 milyon lot, 216,70 TL

GRTHO: 240 milyon TL işlem hacmi, 960 bin lot, 250,00 TL

RALYH: 126 milyon TL işlem hacmi, 840 bin lot, 150,00 TL

AVGYO: 101,8 milyon TL işlem hacmi, 6,025 milyon lot, 16,90 TL

KCHOL: 77,7 milyon TL işlem hacmi, 395 bin 658 lot, 196,40 TL

GUBRF: 33,53 milyon TL işlem hacmi, 70 bin lot, 479,00 TL

SAHOL: 20,58 milyon TL işlem hacmi, 208 bin lot, 98,95 TL