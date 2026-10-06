Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Aralarında Çimsa (CIMSA), Odine Teknoloji (ODINE) ve A1 Capital Yatırım'ın (A1CAP) de bulunduğu 18 hissenin fiili dolaşım oranları 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren yeni oranlarla hesaplanacak.

18 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında yapılacak değişiklikler duyuruldu.

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin piyasada işlem görebilecek halka açık paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul endeks hesaplamalarında da söz konusu oranlardan yararlanılıyor.

Yeni oranlar 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

HANGİ HİSSELERİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞECEK?

Hisse Şirket Yeni FDPO (%) A1CAP A1 Capital Yatırım 31 AGHOL Anadolu Grubu Holding 29 AKCNS Akçansa 6 AKFGY Akfen GMYO 40 AVGYO Avrasya GMYO 62 BSOKE Batıçim Çimento 20 CIMSA Çimsa 36 ERBOS Erbosan 70 ESCAR Escar Filo 14 HOROZ Horoz Lojistik 19 ISFIN İş Finansal Kiralama 30 ISGSY İş Girişim 47 KUYAS Kuyaş Yatırım 81 LIDER LDR Turizm 18 ODINE Odine Teknoloji 18 PCILT PC İletişim Medya 33 SANFM Sanifoam Endüstri 50 TRCAS Turcas Holding 23

Listede en yüksek fiili dolaşım oranı yüzde 81 ile KUYAS'ta görülürken, ERBOS'ta yüzde 70, AVGYO'da yüzde 62 ve SANFM'de yüzde 50 oranı uygulanacak. CIMSA'nın oranı yüzde 36, ISGSY'nin yüzde 47 ve ODINE'nin ise yüzde 18 olacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI (FDPO) NEDİR?

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (FDPO), bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem görebilecek nitelikteki paylarının şirketin toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketlerin piyasa değerinin yanı sıra fiili dolaşımdaki pay oranlarını da dikkate alıyor. Bu nedenle FDPO'daki değişiklikler, ilgili hissenin endeks içindeki ağırlığını da etkileyebiliyor.