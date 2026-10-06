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Borsa İstanbul 18 hissenin endekslerde kullanılan fiili dolaşım oranını değiştirdi. CIMSA, ODINE ve A1CAP'in de bulunduğu yeni oranlar 7 Ekim'de geçerli olacak.

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Aralarında Çimsa (CIMSA), Odine Teknoloji (ODINE) ve A1 Capital Yatırım'ın (A1CAP) de bulunduğu 18 hissenin fiili dolaşım oranları 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren yeni oranlarla hesaplanacak.

18 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında yapılacak değişiklikler duyuruldu.

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Fiili dolaşım oranı, bir şirketin piyasada işlem görebilecek halka açık paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul endeks hesaplamalarında da söz konusu oranlardan yararlanılıyor.

Yeni oranlar 7 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsada A1CAP ve ODINE dahil 18 hissenin oranı değişiyor!, Görsel 1

HANGİ HİSSELERİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞECEK?

Hisse Şirket Yeni FDPO (%)
A1CAP A1 Capital Yatırım 31
AGHOL Anadolu Grubu Holding 29
AKCNS Akçansa 6
AKFGY Akfen GMYO 40
AVGYO Avrasya GMYO 62
BSOKE Batıçim Çimento 20
CIMSA Çimsa 36
ERBOS Erbosan 70
ESCAR Escar Filo 14
HOROZ Horoz Lojistik 19
ISFIN İş Finansal Kiralama 30
ISGSY İş Girişim 47
KUYAS Kuyaş Yatırım 81
LIDER LDR Turizm 18
ODINE Odine Teknoloji 18
PCILT PC İletişim Medya 33
SANFM Sanifoam Endüstri 50
TRCAS Turcas Holding 23

Listede en yüksek fiili dolaşım oranı yüzde 81 ile KUYAS'ta görülürken, ERBOS'ta yüzde 70, AVGYO'da yüzde 62 ve SANFM'de yüzde 50 oranı uygulanacak. CIMSA'nın oranı yüzde 36, ISGSY'nin yüzde 47 ve ODINE'nin ise yüzde 18 olacak.

Borsada A1CAP ve ODINE dahil 18 hissenin oranı değişiyor!, Görsel 2

FİİLİ DOLAŞIM ORANI (FDPO) NEDİR?

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (FDPO), bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem görebilecek nitelikteki paylarının şirketin toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketlerin piyasa değerinin yanı sıra fiili dolaşımdaki pay oranlarını da dikkate alıyor. Bu nedenle FDPO'daki değişiklikler, ilgili hissenin endeks içindeki ağırlığını da etkileyebiliyor.

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