Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin sipariş büyüklükleri ile firma değerleri arasındaki fark dikkat çekiyor. Açıklanan güncel verilere göre bazı şirketlerde sipariş hacminin piyasa değerine yaklaşması hatta aşması, yatırımcılar açısından önemli sinyaller veriyor.

ASELS ZİRVEDE YER ALDI

Listeye göre ASELSAN (ASELS) 20 milyar 996 milyon doları aşan sipariş bakiyesiyle ilk sırada yer aldı. Şirketin güncel firma değeri ise 36 milyar 874 milyon dolar seviyesinde bulunurken FD/BS oranı 1,76 olarak hesaplandı.

ENKA VE BRLSM ÖNE ÇIKANLAR ARASINDA

ENKA İnşaat (ENKAI), 8 milyar 760 milyon dolarlık sipariş bakiyesi ve yaklaşık 7 milyar 983 milyon dolarlık firma değeriyle listede üst sıralarda yer aldı.

Birleşim Mühendislik (BRLSM) ise 7 milyar 110 milyon TL sipariş bakiyesi ve 4 milyar 308 milyon TL firma değeriyle dikkat çekti.

ORGE VE GLRMK DENGELİ GÖRÜNÜM SERGİLEDİ

Orge Elektrik (ORGE) 5,5 milyar TL'lik sipariş bakiyesi ve 5,1 milyar TL'lik firma değeriyle dengeli bir tablo ortaya koydu.

Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) ise 5,1 milyar euroluk sipariş bakiyesine karşılık 1 milyar 60 milyon euro firma değeriyle öne çıktı.

ASTOR'DA ÇARPAN DİKKAT ÇEKTİ

Astor Enerji (ASTOR), 1 milyar 41 milyon dolarlık sipariş bakiyesine karşın 4 milyar 192 milyon dolarlık firma değeriyle listede yer aldı. Şirketin FD/BS oranı 4,03 ile listenin en yüksek seviyesine ulaştı.

DİĞER ŞİRKETLERDE SON DURUM

Listede ayrıca Tekfen Holding (TKFEN), YEO Teknoloji (YEOTK), Akfen İnşaat (AKFIS), Altınay Savunma (ALTNY) ve SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) gibi şirketler de yer aldı.

Bu şirketlerde sipariş bakiyeleri ile firma değerleri arasındaki farklar, yatırımcılar açısından potansiyel büyüme ve fiyatlama dinamikleri açısından önemli göstergeler sunuyor.

FD/BS ORANI NEYİ GÖSTERİYOR?

FD/BS oranı (Firma Değeri / Sipariş Bakiyesi), şirketlerin mevcut piyasa değerinin gelecekteki iş potansiyeline göre nasıl fiyatlandığını ortaya koyuyor. Oranın düşük olması görece "Ucuz" değerlemeye işaret edebilirken, yüksek oranlar piyasanın beklentilerinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.