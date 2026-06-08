İşlem adedindeki değişim ve fiyat hareketlerinin birlikte değerlendirildiği listede Empa Elektronik zirvede yer aldı. Hissede işlem adedi önceki güne göre yüzde 2.409,55 artarken, fiyat da 108,3 TL'den 119,1 TL'ye yükseldi.

EMPA ELEKTRONİK ZİRVEDE YER ALDI

Günün en dikkat çeken hissesi olan Empa Elektronik, işlem adedindeki güçlü artışla listenin ilk sırasında yer aldı. Hissenin yanı sıra GSD Holding ve Ulusal Faktoring de yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler arasında öne çıktı.

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

EMPAE (Empa Elektronik): İşlem adedi %2.409,55 arttı, fiyat 119,1 TL'ye yükseldi.

GSDHO (GSD Holding): İşlem adedi %714,63 arttı.

ULUFA (Ulusal Faktoring): İşlem adedi %662,05 yükseldi.

SEKUR (Sekuro Plastik): İşlem adedi %367,20 arttı, fiyat 8,06 TL oldu.

ASUZU (Anadolu Isuzu): İşlem adedi %292,57 yükseldi, fiyat 67,05 TL'ye çıktı.

NUGYO (Nurol GMYO): İşlem adedi %281,56 arttı.

GARFA (Garanti Faktoring): İşlem adedi %267,54 yükseldi.

Avrupa Ortak Girişim Sermayesi: İşlem hareketliliğiyle dikkat çekti.

BESTE (Best Brands Grup Enerji): İşlem adedi %238,95 arttı.

BIOEN (Biotrend Çevre ve Enerji): İşlem adedi %237,65 yükseldi.

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DÖRT SEKTÖR ÖNE ÇIKTI

Veriler, para girişinin yalnızca belirli hisselerle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Elektronik, finans, enerji ve sanayi sektörlerinde yoğunlaşan işlemler, yatırımcı ilgisinin farklı sektörlere yayıldığını gösterdi.

Özellikle Empa Elektronik, GSD Holding ve Ulusal Faktoring hisselerinde görülen güçlü işlem adedi artışları, söz konusu hisselerin günün en çok takip edilen şirketleri arasında yer almasını sağladı.

Piyasa verileri, işlem hacmindeki büyümenin fiyat hareketleriyle desteklendiğini ve yatırımcıların orta ölçekli hisselere yönelmeye devam ettiğini gösteriyor.

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