Borsa İstanbul'da seans sonu verileri, bazı hisse senetlerinde olağanüstü bir hacim hareketliliğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, fiyattaki yükselişin arkasındaki ivmeyi anlayabilmek için yalnızca gün sonu kapanışına bakmanın yanıltıcı olabileceğini, işlem hacmi ile ağırlıklı ortalama fiyatın eşzamanlı artışının daha sağlıklı bir piyasa katılımını gösterdiğini belirtiyor.

İncelenen 10 hissenin tamamında hem işlem adedinin hem de ağırlıklı ortalama fiyatların yükselmesi bu durumu doğruluyor.

HACİM ŞAMPİYONU KOÇ METALURJİ: İŞLEM SAYISI 46 KATINA ÇIKTI

İşlem yoğunluğundaki en radikal değişim Koç Metalurji (KOCMT) tarafında yaşandı. Bir önceki seansta 3,86 milyon adet olan işlem adedi, yüzde 4.508,60'lık rekor sıçramayla 177,78 milyona dayandı.

Hissenin ağırlıklı ortalama fiyatı yüzde 6,49 primle 2,67 TL'ye yükselirken, seans sonu kapanışının 2,76 TL ile ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi alıcıların gün sonuna kadar iştahlı kaldığını gösterdi.

Hacmini 30 kattan fazla artıran diğer öne çıkan şirketler şunlar oldu:

• ICU Girişim (ICUGS): İşlem adedi yüzde 4.184,50 yükselişle 1,14 milyondan 48,66 milyona çıktı. Ağırlıklı ortalama fiyat artışı yüzde 6,35 oldu.

• Kapeks Kimya (KPEKS): İşlem hacmi yüzde 3.513,88 artarak 367 bin adetten 13,28 milyon adede fırladı.

• Mia Teknoloji (MIATK): İşlem adedi yüzde 3.364,61 artışla 2,41 milyondan 83,34 milyona ulaştı. Günün sonunda 22,56 TL'den kapanan hisse, 21,19 TL'lik ağırlıklı ortalamasını belirgin şekilde aşarak güçlü bir duruş sergiledi.

PRİM ZİRVESİ F-M İZMİT PİSTON’UN

Hacim sıralamasının lideri Koç Metalurji olurken, günün fiyat performans birincisi ise F-M İzmit Piston (FMIZP) oldu.

Şirket, ağırlıklı ortalama fiyatında kaydettiği yüzde 7,39'luk primle listedeki en yüksek fiyat artışına imza attı. Hissenin işlem adedi de yüzde 329,47 artarak 198 bin seviyesine çıktı.

Ağırlıklı Ortalama Fiyatta En Çok Yükselen İlk 4 Hisse:



F-M İzmit Piston (FMIZP): +yüzde 7,39 Koç Metalurji (KOCMT): +yüzde 6,49 ICU Girişim (ICUGS): +yüzde 6,35 Türker Proje Gayrimenkul (TURGG): +yüzde 6,00

HAREKETLİLİK TÜM LİSTEYE YAYILDI

İşlem aktivitesindeki yükseliş trendi sadece ilk sıralarla sınırlı kalmadı. İncelenen 10 hisseden 9'unda hacim artışı yüzde 200 kritik eşiğinin üzerinde gerçekleşti:

• Makim Makine (MAKIM): +yüzde 452,26

• Türker Proje Gayrimenkul (TURGG): +yüzde 362,33

• Burçelik (BURCE): +yüzde 224,65

• Servet GMYO (SRVGY): +yüzde 215,46

• Alarko Carrier (ALCAR): +yüzde 194,53 (yüzde 200 sınırının hemen altında kalan tek şirket)

KAPANIŞ FİYATI AĞIRLIKLI ORTALAMANIN ÜZERİNDE OLANLAR

Yatırımcılar açısından bir diğer önemli teknik detay, hissenin seans kapanışını gün içi ağırlıklı ortalamasının neresinde yaptığıdır.

Söz konusu 10 hisseden 5'i (Koç Metalurji, Mia Teknoloji, Türker Proje Gayrimenkul, F-M İzmit Piston ve Servet GMYO) günü ağırlıklı ortalama fiyatının üzerinde tamamlamayı başardı.

Özellikle Mia Teknoloji'de kapanış fiyatı ile ortalama fiyat arasındaki yüzde 6,47'lik pozitif fark, seansın son saatlerinde alım baskısının devam ettiğine işaret etti.

YATIRIMCILAR BU VERİLERİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Analistler, bir hissede işlem adedinin aşırı artmasının doğrudan net bir "para girişi" olarak yorumlanmaması gerektiğini, her işlemin karşılıklı bir alıcı ve satıcısı bulunduğunu hatırlatıyor.

Buna karşın, hacimdeki bu sert sıçramaların fiyat yükselişiyle eşzamanlı gerçekleşmesi, hisselerdeki likidite ve katılımın güçlendiğini gösteriyor. Yatırımcıların önümüzdeki seanslarda bu işlem hacimlerinin kalıcı olup olmadığını takip etmeleri öneriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.