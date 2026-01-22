Sendikadan yapılan açıklamaya göre, MESS, muhatabı olan üç işçi sendikasıyla, toplu iş sözleşmelerini eş zamanlı olarak imzaladı.

Otomotiv, dayanıklı tüketim ve demir-çelik gibi birçok sektörü ilgilendiren metal işkolundaki sözleşme, 1 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2027 dönemini kapsıyor.

BORSANIN DEV ŞİRKETLERİ ETKİLENMİŞTİ

Arçelik (ARCLK) , Otokar (OTKAR) , AYGAZ (AYGAZ) ve Tofaş (TOASO) gibi birçok borsanın yakından takip edilen şirketleri geçtiğimiz günlerde grev kararını duyurmuştu.

SÖZLEŞMENİN İLK 6 AYI İÇİN YÜZDE 28 ZAM

Sözleşmeyle, 150 binden fazla metal işçisinin saat ücretlerine sözleşmenin ilk 6 ayı için, ücret iyileştirmesi, nispi ve seyyanen artış olmak üzere toplamda ortalama yüzde 28 zam yapıldı. Mevcut sosyal yardımlar için ise yıllık yüzde 50 artış sağlandı.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinde "üretimin ve çalışma barışının korunması yönünde tüm taraflarla birlikte büyük çaba sarfedildiği" belirtildi.

"SÜRECİ MASA BAŞINDA SONA ERDİRMEYE YÖNELİK YOĞUN ÇABALARIMIZ SONUÇ VERDİ"

Üyelerin ve çalışanların kalıcı refahının, üretim ve istihdamın devamlılığının, sanayinin sürdürülebilirliğinin ve Türkiye'deki rekabetçi ortamın önceliklendirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her dönem olduğu gibi bu dönem de Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet ve özveri içerisinde yürüttük. Sanayicimizin global krizler, korumacılık yaklaşımları ve maliyet baskıları ile rekabette zorlandığı bu dönemde, sözleşme sürecine çok erken başladık. Yaklaşık bir yıla yayılan bir süreçte tüm paydaşlarımızla birçok kez bir araya geldik. Sanayinin içinde bulunduğu durumu ve bu süreçte tüm tarafların adım atması gerektiğini tekrarlı şekilde ifade ettik. Hem üyelerimize hem de muhatabımız işçi sendikalarına kulak verdik. Süreci masa başında sona erdirmeye yönelik yoğun çabalarımız sonuç verdi."

Açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin üç işçi sendikasıyla 140 gün süren sürecin sonunda eş zamanlı imzalandığı vurgulanarak, "Her zaman metal sektöründe çarkların dönmesini, üretimi, istihdamı ve çalışma barışını önceliklendiriyoruz. İmzalanan Grup Toplu Sözleşmeleri ile sanayimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025-2027 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinin, üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, tüm metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullandıldı.

(AA)