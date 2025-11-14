Özellikle düşük piyasa değerine sahip MNEMO, TANPIN ve TGT, kısa sürede yüzde 100’ün üzerinde prim yaparak yatırımcıların radarına girdi. BTC’nin düşüşte olduğu bir günde bu coinlerdeki agresif yükseliş, piyasadaki spekülatif sermaye hareketlerini yeniden gündeme taşıdı.

MNEMO (MNEMONİCS): 24 SAATTE YÜZDE 183 ARTIŞ

Listenin zirvesinde yer alan Mnemonics (MNEMO), son 24 saatte yüzde 183,20 yükselerek olağanüstü bir performans sergiledi. Piyasa değeri açıklanmayan coin, düşük likiditesi nedeniyle kısa sürede büyük oynaklık yaratabiliyor. MNEMO’da görülen fiyat hareketinin, çoğunlukla tekil cüzdanların alımlarıyla şekillendiği tahmin ediliyor. Bu tarz coinlerde ani pump hareketleri sık yaşandığı için yatırımcıların temkinli davranması önem taşıyor.

TANPIN (TANPİN): YÜZDE 152’NİN ÜZERİNDE PRİM

Günün ikinci en çok yükselen altcoini Tanpin (TANPIN) oldu. Coin, 24 saat içinde yüzde 152,01 değer kazanarak önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Piyasa değeri ve toplam arzı hakkında sınırlı bilgi bulunan Tanpin’deki yükseliş, yine mikro piyasa dinamiklerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Özellikle düşük hacimli coinlerde birkaç büyük alıcının devreye girmesi fiyatı kısa sürede uçurabiliyor.

TGT (THORWALLET): YÜZDE 130 YÜKSELİŞLE İLK ÜÇTE

THORWallet (TGT) ise yüzde 130,49'luk artışıyla günün üçüncü en çok yükselen kripto parası oldu. Cüzdan, DeFi ve mobil ödeme çözümlerine odaklanan TGT, zaman zaman görülen ani hacim artışlarıyla ön plana çıkıyor. Ancak piyasa değerinin düşük olması, fiyatın manipülasyona açık olduğunu gösteriyor.

BTC DÜŞERKEN BU COİNLER NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin’deki düşüşe rağmen bazı altcoinlerin sert yükselmesinin arkasında birkaç temel neden bulunuyor:

1. Mikro Piyasa Yapısı

Bu coinlerin büyük çoğunluğu düşük hacimli ve düşük arzlı. Piyasaya giren 10-50 bin dolarlık bir sermaye bile fiyatı kısa sürede ikiye, hatta üçe katlayabiliyor.

2. Manipülasyona Açık Yapı

Belirli grupların veya tek bir büyük cüzdanın alım yapması fiyat hareketlerini dramatik biçimde etkiliyor. Bu nedenle yüzde 100+ yükselişler genellikle ‘pump’ etkisiyle ortaya çıkıyor.

3. BTC Düşüşlerinde Spekülatif Sermaye Kayması

Bitcoin’in yatay veya düşüşte olduğu dönemlerde spekülatif yatırımcılar kısa sürede yüksek kazanç umuduyla mikro altcoinlere yöneliyor. Bu da ani yükselişlerin önünü açıyor.

4. Yeni Listelemeler ve Bot Hacimleri

Borsalarda yeni listelenen veya aktif olarak işlem görmeyen coinlerde bot hacmi fiyatı olduğundan daha güçlü gösterebiliyor.

MNEMO, TANPIN ve TGT son 24 saatte yüzde 100’ün üzerinde kazandırarak dikkat çekmiş olsa da, bu coinlerin volatilitesi oldukça yüksek. Bu tür yükselişler genellikle kısa ömürlü oluyor ve sert düzeltmelerle sonuçlanabiliyor.

