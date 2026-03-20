Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken tablo, güçlü bir yükselişten ziyade bekle-gör moduna girilmiş bir konsolidasyon süreci. Özellikle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de yaşanan yatay seyir, yatırımcıların aklındaki tek soruyu öne çıkarıyor: Yeni ralli ne zaman başlayacak?

**

Piyasa Neden Durdu?

Son 24 saatlik fiyat hareketleri incelendiğinde, büyük kripto varlıkların yukarı yönlü denemelerinin sınırlı kaldığı ve satışlarla karşılandığı görülüyor. Bu durum, piyasada yeni bir trend başlamadan önce likidite birikimi yaşandığına işaret ediyor.

Bitcoin tarafında fiyatın kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlanması, Ethereum’un görece zayıf performansı ve XRP’deki yüksek volatilite, piyasanın henüz net bir yön seçmediğini gösteriyor.

Ralli İçin 3 Kritik Şart

Uzmanlara göre kripto piyasasında güçlü bir yükselişin başlaması için üç ana dinamik öne çıkıyor:

1. Likidite ve Para Girişi

Kripto piyasasında kalıcı yükselişler, genellikle yeni para girişleriyle başlar. Özellikle kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon alması, ralli sürecinin en önemli tetikleyicilerinden biri olarak görülüyor.

2. Makro Ekonomik Gelişmeler

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve küresel risk iştahı, kripto fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Faizlerin sabit kalması ya da düşüş sinyalleri, kripto varlıklara olan talebi artırabilecek en önemli faktörlerden biri.

3. Teknik Kırılımlar

Bitcoin’in güçlü direnç seviyelerini hacimli şekilde kırması, genellikle tüm piyasayı yukarı taşıyan ana sinyal oluyor. Bu kırılım gerçekleşmeden altcoinlerde kalıcı bir yükseliş görmek zorlaşıyor.

BTC, ETH ve XRP İçin Kritik Seviyeler

Piyasanın yönünü belirleyecek seviyeler de yakından izleniyor:

Bitcoin (BTC): 70.000 dolar üzeri kalıcılık ralli için kritik

Ethereum (ETH): 3.500 dolar seviyesi önemli destek

XRP: Volatil yapı devam ederken, yukarı yönlü ataklar sınırlı kalıyor

Bu seviyelerin aşılması durumunda, piyasada yeni bir yükseliş dalgasının önü açılabilir.

Altcoinler Neden Beklemede?

Bitcoin dominansının yüksek seyretmesi, altcoin piyasasında baskı yaratıyor. Yani Bitcoin güçlü bir kırılım yapmadan, Ethereum ve XRP gibi büyük altcoinlerde kalıcı bir ralli görmek zorlaşıyor.

Ralli İçin Zemin Hazırlanıyor

Mevcut tablo, kripto piyasasında bir zayıflıktan ziyade yeni bir hareket öncesi birikim sürecine işaret ediyor. Likiditenin artması, makro koşulların destekleyici hale gelmesi ve teknik kırılımların gelmesi halinde, BTC, ETH ve XRP öncülüğünde yeni bir ralli dalgası başlayabilir.

Ancak şu aşamada piyasa, yatırımcılara net bir yön vermekten çok, sabır ve doğru zamanlama gerektiren bir dönem sunuyor.**