Borsa İstanbul’da bu hafta dikkat çekici fiyat hareketleri yaşandı. Artan işlem hacmi ve güçlü alımların etkisiyle bazı hisseler haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcıların odağına girdi. Özellikle küçük ve orta ölçekli hisselerde görülen sert yükselişler, piyasada risk iştahının belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Paylaşılan güncel verilere göre, haftalık performansta öne çıkan hisseler ve ulaştıkları oranlar şu şekilde sıralandı:

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

MARMARA HOLDİNG (MARMR)

Marmara Holding hissesi haftayı %52,07 yükselişle tamamladı. Hissede işlem hacmi 900 milyon TL’ye yaklaşırken, hafta boyunca alımların tabana yayıldığı görüldü.

BATISÖKE ÇİMENTO (BSOKE)

Batısöke Çimento, haftalık bazda %51,38 prim yaparak haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında yer aldı. Hissede işlem hacmi 1,5 milyar TL seviyesini aşarak güçlü ilgiye işaret etti.

SEGMEN KARDEŞLER GIDA (SEGMN)

Segmen Kardeşler Gıda hissesi ise haftayı %47,50 yükselişle kapattı. Hafta içinde fiyatların kademeli şekilde yukarı taşındığı ve işlem hacminin belirgin şekilde arttığı izlendi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

PİYASALARDA NE OLUYOR?

Uzmanlara göre son dönemde Borsa İstanbul’da özellikle düşük fiyatlı ve görece küçük ölçekli hisselere yönelen spekülatif alımlar öne çıkıyor. Artan yerli yatırımcı ilgisi, kısa vadeli fiyat hareketlerini hızlandırırken, haftalık bazda %40–50 bandına ulaşan yükselişler piyasanın ne kadar hareketli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Haftalık bazda %40’ın üzerinde yükselen hisseler baz alındığında, 100.000 TL’lik bir yatırımın ulaştığı seviyeler dikkat çekti:

MARMARA HOLDİNG (MARMR) – %52,07 yükseliş

100.000 TL → 152.070 TL

Haftalık kazanç: +52.070 TL

BATISÖKE ÇİMENTO (BSOKE) – %51,38 yükseliş

100.000 TL → 151.380 TL

Haftalık kazanç: +51.380 TL

SEGMEN KARDEŞLER GIDA (SEGMN) – %47,50 yükseliş

100.000 TL → 147.500 TL

Haftalık kazanç: +47.500 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.