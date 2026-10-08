Altın fiyatları, doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın, önceki gün gördüğü iki ayın en düşük seviyesinden toparlanırken gram altın 6 bin 500 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 8 Ekim 2026 Perşembe günü güncel altın alış ve satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarına destek verdi. ABD dolarının 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle birlikte spot altın yüzde 0,5 yükselerek 4.132,66 dolara ulaştı.

Altın, çarşamba günü güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4.157,60 dolara çıktı.

Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha ucuz hale getirerek talebi destekledi.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? (8 EKİM 2026)

Serbest piyasada gram altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altının alış fiyatı 6.546,94 TL, satış fiyatı ise 6.547,63 TL seviyesinde bulunuyor.

8 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

8 Ekim Perşembe günü serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.546,94 TL – Satış 6.547,63 TL

Çeyrek altın: Alış 10.475,10 TL – Satış 10.705,38 TL

Yarım altın: Alış 20.882,78 TL – Satış 21.409,23 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.900,40 TL – Satış 42.690,57 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.896,49 TL – Satış 42.687,51 TL

Ata altın: Alış 42.932,70 TL – Satış 44.049,32 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 4.129,76 dolar – Satış 4.130,50 dolar

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına çevrildi. Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin faiz artırımı konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu.

Bazı yetkililer enerji fiyatları ve diğer fiyat şoklarının etkisini sınırlamak için faiz artırımını savunurken, daha şahin üyeler talep kaynaklı enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? KRİTİK SEVİYE AÇIKLANDI

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli görünümünün zorlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Weston'a göre altın piyasasında satıcıların etkisi sürerken daha güçlü bir yükseliş beklentisi için ons fiyatının 4.275 dolar seviyesini aşması gerekiyor.

Uzman, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin ekonomik güçlenmeden ziyade kamu borcu ve maliye politikalarına ilişkin risklerden kaynaklanması durumunda altının yeniden güvenli liman talebinden destek bulabileceğini ifade etti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Altındaki toparlanmaya diğer değerli metaller de eşlik etti.Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 60,36 dolara, platin yüzde 1,8 yükselişle 1.660,05 dolara ulaştı. Paladyum ise yüzde 1,6 değer kazanarak 1.142 dolardan işlem gördü.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yüksek enerji fiyatları, rekor kamu borcu ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu risklere karşı hükümetlere maliye ve para politikalarında önlem alma çağrısında bulundu.