Canlı borsa ekranında rakamların yanında kullanılan renkler, fiyat hareketinin yönünü hızlı şekilde anlamayı sağlar. Genellikle yeşil renk yükselişi, kırmızı renk ise düşüşü temsil eder. Ancak bu renklerin doğru yorumlanması, yatırımcının anlık tabloyu daha sağlıklı değerlendirmesine yardımcı olur.

Borsada saniyeler içinde değişen fiyatlar düşünüldüğünde, renkler görsel bir hız kazandırır. Özellikle yoğun veri akışı içinde yatırımcı, sayıları tek tek okumak yerine renk değişimini takip ederek piyasa yönünü hızlıca algılayabilir.

Yeşil Renk Ne Anlama Gelir?

Çoğu platformda yeşil renk, hissenin bir önceki kapanışa göre artıda olduğunu gösterir. Yani fiyat yükselmiş ve pozitif bölgede işlem görüyordur. Ancak yalnızca yeşil görmek yeterli değildir; yükselişin hacimle desteklenip desteklenmediği de önemlidir.

Kırmızı Renk Ne Anlama Gelir?

Kırmızı renk, fiyatın önceki kapanışın altında olduğunu ifade eder. Bu durum o gün satış baskısının daha güçlü olduğunu gösterebilir. Ancak her kırmızı görünüm panik anlamına gelmez. Gün içindeki dalgalanmalar doğal olabilir.

Renk Değişimleri Neyi Gösterir?

Bazı platformlarda fiyat yukarı hareket ettiğinde rakam anlık olarak yeşile, aşağı hareket ettiğinde kırmızıya dönebilir. Bu geçici renk değişimi, fiyatın son işlem yönünü gösterir. Yani sadece günün genel performansını değil, o anki momentumunu da yansıtır.

Renkler Tek Başına Yeterli mi?

Hayır. Renkler hızlı yorum yapmayı kolaylaştırır ancak analiz için yeterli değildir. Son fiyat, değişim oranı ve işlem hacmi birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle ani renk değişimleri, yüksek volatilite dönemlerinde sık görülebilir.