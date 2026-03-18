Canlı borsa izlemek, yalnızca fiyatlara bakmak değil; piyasadaki yönü, yatırımcı davranışını ve anlık hareketlerin arkasındaki dinamikleri anlamaya çalışmak demektir. Gün içinde saniyeler içinde değişebilen fiyatlar, piyasanın o anki risk iştahını ve beklentisini yansıtır.

Bir yatırımcı canlı borsa ekranını izlerken aslında sadece tek bir hisseye değil, genel tabloya bakar. BIST 100 endeksinin yönü, sektör bazlı hareketler ve işlem hacmi birlikte değerlendirilir. Örneğin endeks yükselirken bankacılık hisseleri zayıf kalıyorsa bu durum piyasada seçici alım olduğunu gösterebilir.

Fiyatın Ötesini Okumak

Canlı borsa izlemek, fiyatın arkasındaki gücü analiz etmeyi gerektirir. Hissenin yükselmesi tek başına yeterli bir gösterge değildir; yükselişin hangi hacimle gerçekleştiği ve endeksle uyumlu olup olmadığı da önemlidir.

Piyasa Psikolojisini Anlamak

Borsa, beklentiyle hareket eder. Ani yükselişler çoğu zaman güçlü alım iştahını, sert düşüşler ise riskten kaçışı gösterir. Canlı ekranı izlemek, bu psikolojiyi anlık olarak gözlemleme imkânı sunar. Özellikle destek ve direnç seviyelerine yaklaşan fiyat hareketleri yatırımcı davranışının hızlandığı anları ortaya çıkarır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.5 11.866.203.670,00 % 2.12 16:00 TUPRS 254.5 7.734.985.538,30 % 1.19 16:00 ISCTR 14.14 5.663.666.063,27 % -1.94 16:00 THYAO 290.25 5.133.590.380,00 % -1.53 16:00 AKBNK 75.6 4.948.888.641,05 % -0.26 16:00 Tüm Hisseler

Uzun Süre İzlemek Ne Sağlar?

Piyasayı düzenli olarak izleyen yatırımcılar zamanla fiyat hareketlerinin ritmini daha iyi kavrar. Hangi saatlerde hacim artar, hangi sektörler endekse liderlik eder, hangi seviyelerde satış baskısı yoğunlaşır gibi detaylar ancak gözlemle öğrenilir.

Bu nedenle canlı borsa izlemek, yalnızca teknik bir takip değil; aynı zamanda piyasa deneyimi kazanma sürecidir.