Canlı borsa takibi, yalnızca fiyatlara bakmak değil; günün doğru saatlerinde doğru veriyi izlemek anlamına gelir. Piyasa gün boyunca aynı yoğunlukta hareket etmez. Açılış, öğlen ve kapanış saatlerinde farklı dinamikler devreye girer. Bu nedenle sağlıklı bir takip için basit ama disiplinli bir günlük rutin oluşturmak gerekir.
Canlı fiyat akışını doğrudan görmek için yatırımcılar genellikle canlı borsa ekranı üzerinden genel tabloyu izler. Ancak ekranı açmak tek başına yeterli değildir; önemli olan ne zaman ve neye bakacağını bilmektir.
Sabah Açılışı: İlk Yarım Saat Kritik
Borsa İstanbul’da açılış sonrası ilk 30–60 dakika genellikle en hareketli dönemdir.
Bu saatlerde:
Önceki gece gelen haberlerin etkisi fiyatlara yansır
Endeks yönü ilk sinyali verir
Yüksek hacimli işlemler görülebilir
Ancak açılış hareketleri bazen yanıltıcı olabilir. Bu nedenle ilk dakikalarda agresif karar vermek yerine yönün netleşmesini beklemek daha sağlıklı olabilir.
Öğlen Saatleri: Hacim Düşer
Öğle saatlerinde işlem hacmi genellikle azalır. Bu saatlerde fiyat hareketleri daha dar bantta kalabilir. Hacimsiz yükseliş ya da düşüşler kalıcı olmayabilir.
Bu noktada daha önce detaylı incelediğimiz hacim kavramı devreye girer. Fiyatın gerçekten güçlü olup olmadığını anlamak için hacim mutlaka dikkate alınmalıdır.
Kapanışa Doğru: Hareket Artabilir
Günün son saatinde özellikle kurumsal işlemler yoğunlaşabilir. Endeks kapanış seviyesi yatırımcı psikolojisi açısından önemlidir. Günlük grafiklerin şekillenmesi bu saatlerde netleşir.
Basit Bir Günlük Takip Rutini
Canlı borsayı daha disiplinli izlemek için şu basit plan uygulanabilir:
Sabah endeks yönüne bak
İzleme listesindeki hisseleri kontrol et
Hacim artışı olanları not al
Kapanışa doğru genel tabloyu yeniden değerlendir
Bu sistematik yaklaşım, ekran karşısında gereksiz zaman kaybını da azaltır.