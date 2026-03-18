Canlı borsa takibi, yalnızca fiyatlara bakmak değil; günün doğru saatlerinde doğru veriyi izlemek anlamına gelir. Piyasa gün boyunca aynı yoğunlukta hareket etmez. Açılış, öğlen ve kapanış saatlerinde farklı dinamikler devreye girer. Bu nedenle sağlıklı bir takip için basit ama disiplinli bir günlük rutin oluşturmak gerekir.

Canlı fiyat akışını doğrudan görmek için yatırımcılar genellikle Canlı Borsa ekranı üzerinden genel tabloyu izler. Ancak ekranı açmak tek başına yeterli değildir; önemli olan ne zaman ve neye bakacağını bilmektir.

Sabah Açılışı: İlk Yarım Saat Kritik

Borsa İstanbul’da açılış sonrası ilk 30–60 dakika genellikle en hareketli dönemdir.

Bu saatlerde:

Önceki gece gelen haberlerin etkisi fiyatlara yansır

Endeks yönü ilk sinyali verir

Yüksek hacimli işlemler görülebilir

Ancak açılış hareketleri bazen yanıltıcı olabilir. Bu nedenle ilk dakikalarda agresif karar vermek yerine yönün netleşmesini beklemek daha sağlıklı olabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

Öğlen Saatleri: Hacim Düşer

Öğle saatlerinde işlem hacmi genellikle azalır. Bu saatlerde fiyat hareketleri daha dar bantta kalabilir. Hacimsiz yükseliş ya da düşüşler kalıcı olmayabilir.

Bu noktada daha önce detaylı incelediğimiz hacim kavramı devreye girer. Fiyatın gerçekten güçlü olup olmadığını anlamak için hacim mutlaka dikkate alınmalıdır.

Kapanışa Doğru: Hareket Artabilir

Günün son saatinde özellikle kurumsal işlemler yoğunlaşabilir. Endeks kapanış seviyesi yatırımcı psikolojisi açısından önemlidir. Günlük grafiklerin şekillenmesi bu saatlerde netleşir.

Basit Bir Günlük Takip Rutini

Canlı borsayı daha disiplinli izlemek için şu basit plan uygulanabilir:

Sabah endeks yönüne bak

İzleme listesindeki hisseleri kontrol et

Hacim artışı olanları not al

Kapanışa doğru genel tabloyu yeniden değerlendir

Bu sistematik yaklaşım, ekran karşısında gereksiz zaman kaybını da azaltır.