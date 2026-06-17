ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlik, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ihtimallerini zayıflatınca, ons altın üst üste beşinci işlem gününü de değer kazancıyla geride bıraktı.

Küresel piyasalardaki bu rüzgar iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Güne 6.453 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve 4.330 doları gören ons altın, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde.

Peki, 17 Haziran 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte piyasalardaki en güncel satış fiyatları:

ALTIN GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.453 TL

Çeyrek altın: 10.814 TL

Yarım altın: 21.595 TL

Tam altın: 42.839 TL

Cumhuriyet altını: 43.092 TL

Gremse altın: 107.428 TL

Ons altın: 4.330 dolar

PİYASA ANALİZİ

Küresel diplomatik ilişkilerdeki yumuşama sinyalleri, güvenli liman altına olan talebi zayıflatmak yerine, faiz baskısının kalkacağı beklentisiyle fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Uzmanlar, dış piyasadaki barış iyimserliğinin ve ons altındaki seyrin iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.

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