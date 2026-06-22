ABD'li enerji devi Chevron ile teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını desteklemek amacıyla 20 yıllık elektrik tedarik anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Chevron, Microsoft'un ABD'nin Teksas eyaletinde kurmayı planladığı veri merkezine doğal gaz santralinden elektrik sağlayacak.

2 MİLYON HANENİN TÜKETİMİNE EŞDEĞER KAPASİTE

"Project Kilby" adı verilen tesisin tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 2,67 gigawatt elektrik üretmesi planlanıyor. Şirketin verdiği bilgiye göre bu kapasite yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor.

Elektriğin veri merkezine ilk olarak 2028 yılının sonlarında verilmeye başlanması hedeflenirken, projenin geliştirme sürecinin 2030'lu yıllar boyunca devam etmesi bekleniyor.

Teksas'ın Reeves County bölgesinde, Pecos kenti yakınlarında yer alacak tesis 2 bin dönümden fazla bir alana kurulacak.

7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Chevron proje maliyetine ilişkin resmi bir rakam açıklamazken, anlaşmaya yakın kaynaklar toplam yatırım tutarının yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor.

Şirket, projenin orta vadede çift haneli getiri sağlamasını hedeflerken, nihai yatırım kararının 2026 yılı sonuna kadar verilmesi planlanıyor.

Projenin geliştirilmesinde Chevron, yatırım şirketi Engine No. 1 tarafından kurulan enerji şirketi Joulent ile iş birliği yapıyor.

YAPAY ZEKA İÇİN ENERJİ YARIŞI HIZLANIYOR

Chevron Yeni Enerjiler Başkanı Jeff Gustavson, yapay zekanın küresel ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu dönüşümün sürdürülebilmesi için bol, uygun maliyetli ve güvenilir enerjiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Microsoft Bulut Operasyonları ve İnovasyon Başkanı Noelle Walsh ise yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki hızlı büyümenin ölçeklenebilir enerji altyapılarına olan ihtiyacı artırdığını ifade etti.

MICROSOFT FOSİL YAKITLARI DA ENERJİ KARIŞIMINA EKLİYOR

Microsoft son yıllarda veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltmak amacıyla ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projelerine yöneliyordu.

Şirket daha önce ABD'deki Three Mile Island nükleer santralinin yeniden devreye alınmasına yönelik bir enerji anlaşması da imzalamıştı.

Chevron ile yapılan yeni anlaşma ise Microsoft'un yapay zeka kaynaklı artan enerji ihtiyacını karşılamak için enerji portföyüne doğal gazı da dahil etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

BÖLGE EKONOMİSİNE 10 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR

Chevron, projenin eyalet ve yerel yönetimlere toplamda 10 milyar doların üzerinde vergi geliri sağlamasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca tesisin inşası ve işletme sürecinde bölgede yaklaşık 2 bin kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.