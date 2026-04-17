Türkiye ile Avustralya arasındaki mesafeler, resmiyette biraz daha kısaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre Avustralya vatandaşları artık Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek.

90 GÜN ŞARTI

Resmi Gazete’de ilan edilen karar doğrultusunda, Avustralya’nın umuma mahsus (bordo) pasaport hamili vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize prosedüründen muaf tutulacak. Düzenlemenin öne çıkan detayları ise şöyle:

• Süre Sınırı: Avustralya vatandaşları, her 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz konaklayabilecek.

• Kapsam: Muafiyet hem turistik amaçlı ziyaretleri hem de transit geçişleri kapsıyor.

• Yasal Dayanak: Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca hayata geçirildi.

Yayımlandığı andan itibaren geçerli olan bu karar, özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecindeki Türk turizmi için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.