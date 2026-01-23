Haftanın son işlem gününde zayıflayan doların desteğini arkasına alan değerli metaller grubunda, gümüş ve platin performanslarıyla dikkat çekti. Spot gümüş, yüzde 0,9 oranında bir artışla ons başına 97,01 dolara yükseldi. Gümüş, gün içerisinde 97,44 doları test ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzer bir yükseliş grafiği çizen spot platin ise yüzde 1,4’lük değer kazancıyla 2.665,85 dolara tırmandı. Seans içinde 2.684,43 doları gören platin, böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kayıtlara geçirdi.

PALADYUMDA YATAY SEYİR

Değerli metaller piyasasındaki bu genel yükseliş dalgasının aksine, paladyum güne sınırlı bir düşüşle başladı. Diğer metallerdeki rekor serisinin gölgesinde kalan paladyum, yüzde 0,1 oranında hafif bir gerileme kaydederek 1.917,50 dolardan işlem gördü.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ REKORLARI TETİKLEDİ

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin dolar endeksini baskıladığını ve bunun da emtia fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin tırmanması, yatırımcıların "güvenli liman" olarak adlandırılan değerli metallere olan talebini en üst seviyeye taşımış durumda.

Kaynak: Ekonomim