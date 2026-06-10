HG1! kodlu bakır kontratları emtia piyasasında yüzde 0,76 oranında değer kaybetti. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentiler, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturdu.

ABD ordusunun, bir Amerikan helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak İran topraklarına yönelik saldırılar düzenlemesi bölgedeki tansiyonu yükseltti. Artan jeopolitik risklerin enflasyon endişelerini ve borçlanma maliyetlerini artırabileceği değerlendirilirken, yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevirdi.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verileri Fed'in faiz artırımı ihtimalini gündemde tutmaya devam ediyor. Yüksek faiz ortamı, ekonomik aktivite ve metal talebi üzerinde baskı yaratabileceği beklentisiyle bakır fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Kısa vadeli baskılara rağmen, uzmanlar bakırın uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Jefferies, bakır fiyatlarına yönelik tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2030 yılına kadar piyasada yıllık ortalama 491 bin tonluk arz açığı oluşmasını beklediğini açıkladı.

Kurum, Grasberg madenindeki üretim toparlanmasının beklenenden yavaş ilerlediğine dikkat çekerken, yapısal arz sorunlarının önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini belirtti.

Kaynak: Dünya

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