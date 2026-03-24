Temettü yatırımcılığı son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelirken, Doç. Dr. Serkan Ünal’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ünal, yaptığı analizlerde temettü dağıtan şirketlerin her zaman daha yüksek getiri sağlamadığını ortaya koydu.

2008–2024 dönemini kapsayan veriler üzerinden yapılan çalışmalara göre, temettü dağıtan hisselerin ortalama performansının temettü dağıtmayan hisselere kıyasla daha yüksek olmadığı görüldü. Bu durum, yatırımcıların “temettü = garanti kazanç” algısını sorgulatıyor.

“Yüksek temettü verimi daha çok kazandırır” algısı yanlış

Ünal’ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise temettü verimi ile hisse getirisi arasındaki ilişki oldu. Analizlere göre, temettü verimi yükseldikçe hisse getirisinin arttığına dair net bir bulgu bulunmuyor. Bu da yatırımcıların yalnızca yüksek temettü oranına bakarak hisse seçmesinin yanıltıcı olabileceğini gösteriyor.

Asıl mesele fiyat ve büyüme

Uzman isme göre temettü ödeyen şirketler genellikle daha kurumsal ve finansal olarak güçlü yapıya sahip olsa da, bu durum tek başına yatırım kararı için yeterli değil.

Ünal, kaliteli bir şirketin bile yüksek fiyatla alınması durumunda yatırımcısına düşük getiri sunabileceğini vurgularken, yatırım kararlarında büyüme potansiyeli, şirketin finansal yapısı ve fiyatlama gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Temettü kötü değil, ama tek başına yeterli de değil

Doç. Dr. Serkan Ünal, temettü ödemesinin şirketler açısından olumlu bir özellik olduğunu ancak bunun tek başına bir yatırım stratejisine dönüştürülmesinin riskli olabileceğini belirtti.

Yatırımcıların sadece temettüye odaklanmak yerine daha geniş bir perspektifle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, bilinçli ve çok boyutlu analizlerin uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar vereceğini ifade etti.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Paylaşılan görüşler genel bilgilendirme amaçlıdır.