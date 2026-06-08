Borsada uzun vadeli ve kazançlı yatırımlar yapmanın yolu yalnızca popüler hisselere yönelmekten değil, şirketlerin mali yapısını doğru analiz etmekten geçiyor. Bir şirketin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu değerlendirmede en sık kullanılan göstergeler arasında F/K (Fiyat/Kazanç) ve PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) oranları bulunuyor.

İşte temel analiz yaparken bu iki önemli oranı kullanmanın rehberi!

F/K ORANI NEDİR?

F/K oranı, bir şirketin hisse fiyatının hisse başına elde ettiği kâra oranını ifade eder. Bu oran yatırımcıya, mevcut kârlılık seviyesiyle şirketin kendini kaç yılda amorti edebileceği konusunda fikir verir.

F/K oranı, hisse fiyatının hisse başına net kâra bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin bir şirketin hisse fiyatı 100 TL, hisse başına yıllık kârı ise 10 TL ise F/K oranı 10 olur. Bu durumda şirketin mevcut kârlılıkla kendini yaklaşık 10 yılda amorti ettiği kabul edilir.

F/K ORANI NASIL YORUMLANIR?

Düşük F/K oranı, hissenin ucuz fiyatlandığına işaret edebilir. Ancak bu durum her zaman olumlu yorumlanmaz. Şirketin büyüme potansiyelini kaybetmiş olması veya faaliyetlerinde sorun yaşaması da düşük F/K'ya neden olabilir.

Yüksek F/K oranı ise ilk bakışta pahalı görünse de özellikle teknoloji ve yazılım gibi büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde normal karşılanabilir. Çünkü yatırımcılar gelecekte oluşacak kârları bugünden fiyatlayabilir.

PD/DD ORANI NEDİR?

PD/DD oranı, şirketin borsadaki toplam değeri ile özsermayesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Başka bir ifadeyle şirketin sahip olduğu net varlıklara karşılık piyasada ne kadar değer gördüğünü ortaya koyar.

Bu oran, şirketin piyasa değerinin özsermayesine bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin özsermayesi 1 milyar TL olan bir şirket borsada 2 milyar TL piyasa değeriyle işlem görüyorsa PD/DD oranı 2 olur.

PD/DD ORANI NASIL YORUMLANIR?

PD/DD oranının 1 olması, şirketin net varlıkları kadar değerlendiğini gösterir.

Oranın 1'in altında olması, şirketin özsermayesine göre daha düşük bir piyasa değerine sahip olduğunu ifade eder. Ancak yatırımcıların bu durumda şirketin borçluluk yapısını ve faaliyet performansını da incelemesi gerekir.

PD/DD oranının 1'in üzerinde olması ise şirketin varlıklarına göre primli işlem gördüğünü gösterir. Güçlü marka değeri, yüksek kârlılık ve büyüme potansiyeli bulunan şirketlerde bu durum sıkça görülebilir.

BU ORANLAR TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Uzmanlara göre yatırım kararlarında yalnızca F/K ve PD/DD oranlarına bakmak doğru sonuç vermeyebilir.

Şirketin borçluluk seviyesi, satış büyümesi, net kâr marjı ve faaliyet performansı gibi göstergelerin de değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca F/K oranının geçmiş dönem kârlarına göre hesaplandığı unutulmamalı. Tek seferlik gelirlerden kaynaklanan yüksek kârlar, F/K oranını olduğundan daha düşük gösterebilir.

Bu nedenle yatırımcıların şirketleri değerlendirirken oranları sektör ortalamalarıyla karşılaştırmaları ve sürdürülebilir kârlılığı dikkate almaları öneriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.