Ayrıca, Batı Karadeniz'de devam eden kar yağışlarının ise Kastamonu'nun kuzeyiyle Bartın'ın doğusu ve Sinop'un batısında da kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)