Otomotiv sektörünün lider oyuncularından Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2026 yılı kâr payı dağıtım sürecinde beklenen adımı attı.

13 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla temettü hak kullanım sürecinin başlaması üzerine, hisse senedi referans fiyatında düzeltmeye gitti.

YATIRIMCILARA HİSSE BAŞINA 12,75 TL NET ÖDEME

Şirketin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu temettü takvimi bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Doğuş Otomotiv ortakları, sahip oldukları her pay için;

• Brüt: 15,00 TL

• Net: 12,75 TL

tutarındaki nakit ödemeye hak kazandı. Söz konusu ödemelerin, takas kuralları çerçevesinde 2 gün sonra (15 Nisan Çarşamba) yatırımcı hesaplarına yansıması bekleniyor.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi duyuruda, nakit çıkışı sonrası oluşan yeni teorik fiyat paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DOAS.E pay başına brüt temettü: 15 TL teorik fiyat: 189,1 TL"

(Not: Paylaşılan 189,1 TL’lik fiyat, Borsa İstanbul sistemindeki fiyat adımına yuvarlanmamış ham rakamdır; seans açılışıyla birlikte en yakın fiyat adımına uyarlanacaktır.)

TEMETTÜ VERİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Doğuş Otomotiv, gelenekselleşen yüksek temettü verimi politikasını 2026 yılında da sürdürdü. Hisse fiyatında yapılan 15 TL'lik brüt düzeltme, şirketin nakit gücünü ortaklarıyla paylaştığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

