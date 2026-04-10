Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Dolar/TL ve Euro/TL'de yaşanan değişimler yakından izlenirken, "Dolar bugün kaç TL oldu?" sorusu öne çıkıyor. İşte 10 Nisan 2026 Cuma sabahın ilk saatlerinde dolar ve euro fiyatları...
10 NİSAN CUMA GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
Haftanın son işlem gününde yazım saati 08.04 itibarıyla 1 dolar 44,60 TL (Alış) ve 44,64 TL'den (Satış) seviyelerinde işlem görüyor.
Aynı saat itibarıyla 1 euro 52,16 TL (Alış) ve 52,28 (Satış) seviyesinde.