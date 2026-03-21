Küresel enerji piyasalarında yaşanan sert arz daralması, hükümetleri harekete geçirdi. Petrol ve doğalgaz tarafında yaşanan sıkışıklık nedeniyle birçok ülke, vatandaşların tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olağanüstü önlemler almaya başladı. Uzmanlara göre mevcut tablo, 1970’lerden bu yana en ciddi enerji krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ülkelerden Peş Peşe Kararlar

Enerji talebini düşürmek amacıyla bazı ülkeler dikkat çeken uygulamaları devreye aldı. Sri Lanka’da kamu çalışanları için haftada 4 gün çalışma modeline geçilirken, Pakistan’da enerji tasarrufu kapsamında okullar geçici olarak kapatıldı. Bangladeş’te klima kullanımına sınırlamalar getirilirken, Tayland’da ise uzaktan çalışma ve elektrik tüketimini azaltmaya yönelik kampanyalar başlatıldı.

Avrupa cephesinde ise hükümetler, artan maliyetleri sınırlamak için enerji fiyatlarına doğrudan müdahale hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle yakıt ve elektrik fiyatlarında tavan uygulamaları gündeme gelirken, vatandaşlara yönelik tasarruf çağrıları da artmış durumda.

Vatandaşa Tasarruf Çağrısı

Uluslararası enerji kuruluşları, krizin yalnızca arz artırımıyla çözülemeyeceğini vurgularken, talebin de kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda vatandaşlara daha az seyahat edilmesi, toplu taşımanın tercih edilmesi, klima kullanımının azaltılması ve mümkün olan alanlarda evden çalışma modeline geçilmesi öneriliyor.

1970’ler Benzetmesi

Analistler, mevcut gelişmelerin 1970’lerde yaşanan petrol krizine benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Ancak bugünkü önlemlerin henüz o dönemdeki kadar sert olmadığı ifade ediliyor. Buna rağmen küresel ölçekte enerji tüketim alışkanlıklarında kalıcı değişimlerin kapıda olduğu değerlendiriliyor.

Ekonomiye Etkisi Büyük

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca yakıt maliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Artan enerji giderleri; enflasyon, ulaşım ve gıda fiyatları ile sanayi üretimi üzerinde de baskı oluşturuyor. Uzmanlar, krizin derinleşmesi halinde küresel ekonomide daha geniş çaplı etkilerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.