Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kur hareketlerini yakından takip ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

5 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla dolar/TL 48,3775 TL alış ve 48,4899 TL satış seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 56,1221 TL alış ve 56,3586 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Bu rakamlar gün içinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

Döviz Alış Satış Dolar 48,3775 TL 48,4899 TL Euro 56,1221 TL 56,3586 TL

Döviz kurlarındaki gelişmeler, özellikle ithalat ve ihracat yapan işletmelerin yanı sıra döviz birikimi bulunan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

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