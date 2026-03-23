Küresel enerji piyasalarında artan jeopolitik riskler, petrol fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi. Uluslararası finans kuruluşları, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek arz kesintilerinin fiyatlar üzerinde ciddi baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılına ilişkin petrol fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Brent petrol tahminini 77 dolardan 85 dolar/varile, WTI tahminini ise 72 dolardan 79 dolar/varile çıkardı.

"TARİHİN EN BÜYÜK ARZ ŞOKU"

Banka, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesintiyi "Tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak nitelendirdi. Analistlere göre sevkiyatların 6 hafta boyunca normalin yalnızca yüzde 5'i seviyesinde kalması, ardından bir aylık kademeli toparlanma yaşanması bekleniyor.

Bu senaryoda Orta Doğu kaynaklı günlük arz kaybının 17 milyon varile ulaşabileceği, toplam kaybın ise 800 milyon varili aşabileceği hesaplandı. Goldman Sachs, bölgedeki üretim yoğunluğu ve enerji altyapısındaki kırılganlığın yapısal riskleri artırdığına vurgu yaptı.

"BRENT 130 DOLARI AŞABİLİR"

Singapur'un en büyük üçüncü bankası olan UOB'un emtia stratejisti Heng Koon How da petrol fiyatlarında daha sert bir yükseliş ihtimaline dikkat çekti. How, Brent petrolün 130 dolar/varilin üzerine çıkabileceğini belirtti. Bu seviye, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'de görülen zirvelere işaret ediyor.

GERİLİM TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKTİ

ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan riskler, bankaların beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. UOB, Brent petrol için 2026 ikinci çeyrekten 2027 ilk çeyreğe kadar olan tahminlerini yükseltti.

Buna göre banka, 2026'nın ikinci çeyreği için Brent petrol fiyat beklentisini 90 dolardan 110 dolar/varile çıkardı.