Borsa İstanbul'da işlem gören perakende şirketlerinden ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), 1 Nisan-30 Haziran tarihleri 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklayacak. Şirketin bilançosu öncesinde yatırımcıların odağında, ilk çeyrekte sergilenen güçlü büyüme performansı yer alıyor.

İLK ÇEYREKTE HASILAT YÜZDE 23 ARTTI

ebebek, 2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesi uygulanmış konsolide finansal tablolarına göre güçlü sonuçlar açıkladı.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 8,3 milyar TL'ye yükseldi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da güçlü bir iyileşme gösterirken, FAVÖK marjı 4,5 yüzde puan artışla yüzde 9,0 seviyesine ulaştı.

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Şirket ayrıca ilk çeyrekte nakit akışı ve net kârlılık tarafında da güçlü bir performans sergileyerek 2026 yılına olumlu bir başlangıç yaptı.

GÖZLER İKİNCİ ÇEYREK BİLANÇOSUNDA

İlk çeyrekte operasyonel kârlılığını artıran ebebek'in, 6 Ağustos'ta açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında satış büyümesinin sürüp sürmediği, marjlardaki görünüm ve yılın geri kalanına ilişkin beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Özellikle tüketici harcamaları, mağaza büyümesi ve kârlılık göstergeleri, bilanço sonrası hisse performansı açısından öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.