Bloomberg HT’de yayınlanan "Gelecek Enerji" programına konuk olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe 2025 yılı değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl finansal piyasalardaki sıkılaşma ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen sektörde ciddi bir türbülans yaşanmadığını belirten Yılmaz, Türkiye’ye yönelik yatırımcı iştahının, özellikle yenilenebilir enerji alanında oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

"SAHADA 5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VAR"

Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinin hızla devreye gireceğini ifade eden Yılmaz, bu projelerin şeffaf bir lisanslama süreciyle yürütüldüğünü belirtti. Yatırımların boyutuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bugün itibarıyla 350 megavata yakın santral devreye alınmış durumda.

Şu an sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktif yatırım bulunuyor.

Depolamalı GES projeleri sayesinde 10 yıl içerisinde 15 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

ELEKTRİK ZAMMI İÇİN ŞUBAT AYI İŞARET EDİLDİ

Kamuoyunda merak edilen "Elektrik zammı kapıda mı?" sorusuna da yanıt veren Mustafa Yılmaz, şubat ayında yeni bir hesaplama yapılacağını ve düzenleme gelebileceğini sinyalini verdi.

Yılmaz, enerji maliyetleri ile enflasyon arasındaki farka dikkat çekerek, "4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik" değerlendirmesinde bulundu.