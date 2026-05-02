TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, Mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak 3 aylık kümülatif artış netleşti. Ocak ve Şubat aylarının toplamı olan %7,95'lik artışa Mart verisi eklendiğinde, kümülatif enflasyon %10,04 seviyesine ulaştı. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş olan zam oranını temsil ediyor.

NİSAN ENFLASYONU "MİHENK TAŞI" OLACAK

Emekli zammına dair kesinleşen rakamları ve Ankara kulislerinden sızan son bilgileri paylaşan İsa Karakaş, 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Karakaş'a göre; küresel savaş gerilimleri nedeniyle artan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez Nisan verisiyle tam olarak gün yüzüne çıkacak.

Temmuz Tahmini: Merkez Bankası ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA "20 BİN TL" RİSKİ

Haberdeki en dikkat çekici noktalardan biri ise "en düşük emekli maaşı" uygulamasına dair belirsizlik. Hükümetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek verebileceği yönündeki iddialar, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riskini beraberinde getiriyor. Karakaş, seçim takvimine vurgu yaparak hükümetin bu riski göze alıp almayacağının henüz netleşmediğini belirtti.

SEYYANEN ZAM VEYA REFAH PAYI VAR MI?

Emeklilerin en çok merak ettiği "seyyanen zam" veya "refah payı" konusunda ise Başuzman Karakaş Ankara kulislerinden karamsar bir tablo çizdi:

"Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yasa gereği verilmesi gereken enflasyon güncellemesi dışında, şimdilik ufukta ilave bir iyileştirme görünmüyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi