Şirket tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, kâr payı dağıtımına ilişkin teklifin genel kurul gündemine taşındığı belirtildi. Yapılan oylama sonucunda, temettü dağıtılmamasına yönelik teklifin genel kurul tarafından kabul edildiği bildirildi.

Böylece ERSU, ilgili faaliyet dönemine ilişkin olarak pay sahiplerine nakit veya bedelsiz kâr payı dağıtmama kararı almış oldu.

Şirketin temettü politikasına ilişkin alınan karar, KAP üzerinden yatırımcıların bilgisine sunuldu.

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