Bloomberg'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Londra'da görüştüğü yatırımcılara para politikasının seyrine ilişkin önemli mesajlar verdi. İddiaya göre Karahan, 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlanması konusunda acele etmeyeceklerini ifade etti.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Karahan, Merkez Bankası'nın karar almadan önce gelecek ay açıklanacak enflasyon verilerini görmek istediğini belirtti.

Bu nedenle, PPK toplantısından önce haftalık repo fonlamasına yeniden başlamanın uygun olmayacağını yatırımcılara aktardığı ifade edildi.

TCMB ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

BORÇLANMA MALİYETİ YÜZDE 40'TA KALABİLİR

Bloomberg'in haberinde yer alan değerlendirmeye göre, söz konusu mesajlar TCMB'nin en azından bir sonraki PPK toplantısına kadar borçlanma maliyetini yüzde 40 seviyesinde tutabileceğine işaret ediyor.

Bazı ekonomistler ise 23 Temmuz'daki toplantıda faiz indirimi yapılmasını bekliyor.

POLİTİKA FAİZİ HAZİRANDA SABİT BIRAKILMIŞTI

TCMB, 11 Haziran tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası daha önce haftalık repo fonlaması yerine gecelik fonlamaya geçerek borçlanma maliyetini yüzde 40 seviyesine yükseltmiş, ABD-İran savaşının etkilerine karşı likidite koşullarını sıkılaştırmıştı.

Öte yandan Türkiye'de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 32,6 olarak gerçekleşirken, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30, TCMB'nin tahmini ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.