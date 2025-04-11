ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımları ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri, piyasalarda en büyük belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor. Trump'ın, ABD'nin bazı ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen, Çin ile "tarife düellosu"nu sürdürmesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştiriyor.



RESESYON ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ AMA...

Öte yandan, dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, tarifelerin küresel büyümeyi baskılaması ve durgunluk endişelerini artırması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor. Analistler, Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri ertelemesiyle resesyon endişelerinin hafiflediğini ancak sona ermediğini söyledi.

ABD'de enflasyonda yavaşlama olmasına karşın tarifelerin etkilerinin daha sonra görülebileceğini aktaran analistler, nisan ayına ilişkin enflasyonun hızlanabileceğine dair öngörülerin öne çıktığını kaydetti.



BEYAZ SARAY'DAN ÇİN AÇIKLAMASI

Bu gelişmelerle birlikte, dün, Beyaz Saray, Çin'e uygulanacak tarife oranına açıklık getirdi. Beyaz Saray, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi.

Trump ise kabine toplantısında, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını öne sürerek, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyen Trump, Pekin ile temasa her zaman açık olduklarının mesajını verdi.



2020'DEN BERİ BİR İLK

ABD'nin tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına dair endişeler hala devam ederken, ABD'de dün açıklanan veriler enflasyonun hız kesmeye devam ettiğini gösterdi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA ARTTI

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Böylelikle, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış görüldü. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 azalarak 161 milyar dolara geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin stagflasyonist bir şok olduğunu, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON İÇİN KRİTİK TAHMİN

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, beklenenden daha yüksek tarifelerin büyük olasılıkla hem işsizliği hem de enflasyonu artıracağını aktarırken, Boston Fed Başkanı Susan Collins da büyük gümrük vergilerinin yakın vadede enflasyonu kesin yükselteceğini ve büyümeyi baskılayacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimi haziran ayında yapacağına ilişkin tahminler güçlenirken, Bankanın yıl genelinde toplamda 4 faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,44'e yükselirken, 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizlerinde gerileme oldu.



DOLAR ENDEKSİ 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD'de büyüme endişeleri ve yakın zamanda enflasyonun yeniden yükseleceğine dair kaygılar, ABD ekonomisine güvenin azalması ve dolar endeksinde gerilemeye sebep olurken, Japon Yeni ve İsviçre Frangına yönelimi güçlendirdi.

Dolar/yen paritesi yüzde 1 değer kaybıyla 143,1'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu tarafa en düşük seviyesini gördü. İsviçre frangı da, dolar karşısında 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 100'ün altını test ederken, şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 100,1'de bulunuyor.

Artan küresel risklerin etkisiyle güvenli liman özelliği pekişen altının ons fiyatı ise rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Son 3 iş gününde de yükselen altının ons fiyatı 3 bin 220 dolara çıkmasının ardından, 3 bin 213 dolarda dengelendi.

BRENT PETROLDE SON DURUM...

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 62,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 3,46, Nasdaq endeksi yüzde 4,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

AA