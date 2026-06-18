Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı ve dolar endeksindeki hareketler yakından izlenirken, yatırımcılar iç piyasada dolar ve euro kurundaki son durumu takip ediyor. 18 Haziran Perşembe günü döviz piyasalarında dolar ve euro sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.20 itibarıyla dolar/TL alış fiyatı 46,43 TL, satış fiyatı ise 46,45 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı saat itibarıyla Euro/TL ise 53,51 TL alış ve 53,52 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.