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Dolar ve euro kurunda son durum belli oldu. 18 Haziran 2026 Perşembe günü dolar ve euro kaç TL oldu? İşte güncel alış ve satış fiyatları.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı ve dolar endeksindeki hareketler yakından izlenirken, yatırımcılar iç piyasada dolar ve euro kurundaki son durumu takip ediyor. 18 Haziran Perşembe günü döviz piyasalarında dolar ve euro sınırlı hareketlerle işlem görüyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.20 itibarıyla dolar/TL alış fiyatı 46,43 TL, satış fiyatı ise 46,45 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı saat itibarıyla Euro/TL ise 53,51 TL alış ve 53,52 TL satış seviyelerinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,43 46,46 % 0.18 08:34
Euro 53,47 53,51 % -0.01 08:34
İngiliz Sterlini 61,80 61,82 % -0.04 08:34
Avustralya Doları 32,65 32,69 % 0.47 08:34
İsviçre Frangı 58,09 58,15 % 0.25 08:34
Rus Rublesi 0,64 0,64 % -0.01 08:30
Çin Yuanı 6,86 6,87 % 0.35 08:34
İsveç Kronu 4,89 4,90 % 0.42 08:34
Tüm Döviz Fiyatları

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