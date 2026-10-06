Piyasaları sarsan fon krizinin ardından, Katılımevim, Eminevim, Fuzulev ve Birevim gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği tasarruf finansman sistemi de gündeme geldi. Banka kredisi kullanmadan ev veya otomobil sahibi olmak için bu sistemlere girerek düzenli ödeme yapan vatandaşlar arasında tedirginlik artarken, bazı katılımcıların sözleşmelerini iptal etmeye yöneldiği belirtildi.

Gayrimenkul hukukçusu Murat Tezcan ise sistemden çıkmak isteyenleri kritik bir ayrıntı konusunda uyardı. İlk 14 günün ardından sözleşmenin feshedilmesi halinde ödenen paranın tamamı geri alınamayabilir.

FON KRİZİ TASARRUF FİNANSMANINA DA SIÇRADI

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ardından tasarruf finansman şirketlerine ödeme yapan vatandaşların da gözü yatırdıkları paralara çevrildi.Ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla sisteme giren bazı vatandaşların sözleşmelerini iptal etmeye yöneldiği belirtilirken, Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul hukukçusu Murat Tezcan, özellikle sistemden çıkış şartlarının iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Tezcan, öncelikle projeden konut satın alınması ile tasarruf finansman sisteminin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce iki farklı modeli ayırmak gerekiyor. Birincisi, inşaat şirketinden henüz tamamlanmamış bir konutu satın almak, yani ön ödemeli konut satışı. Tasarruf finansman şirketiyle sözleşme yapmak ise doğrudan bir ev satın almak değil, belirli şartlarla ileride konut alımında kullanılacak finansmanı edinmek. Bu ayrım önemli."

EV ALACAKLARA TAPU VE RUHSAT UYARISI

Projeden konut satın alan vatandaşların ise arsanın kime ait olduğunu, tapu üzerinde ipotek veya haciz bulunup bulunmadığını, yapı ruhsatını ve imzalanacak sözleşmenin hukuki niteliğini incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Tezcan, "Ön ödemeli konut satışında ruhsat alınmadan sözleşme yapılamaz; satış vaadinin de noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Ancak noterde sözleşme yapılması da tek başına inşaatın tamamlanacağının garantisi değil." ifadelerini kullandı.

İLK 14 GÜN KRİTİK

Tasarruf finansman sistemine girenler açısından en kritik noktalardan biri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayan 14 günlük süre.

Tezcan, "Tasarruf finansmanında sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayılırsa organizasyon ücreti dâhil bütün ödemelerin iadesi gerekir." dedi.

Bu sürenin geçirilmesi halinde ise şartlar değişiyor. Tasarruf döneminde kullanılan olağan fesih hakkının, 14 günlük cayma hakkıyla aynı sonucu doğurmadığına dikkat çekildi.

"VAZGEÇERSEM PARAMIN TAMAMINI HEMEN ALIRIM" DEMEYİN!

14 günlük sürenin ardından sözleşmesini feshetmek isteyenlerin özellikle organizasyon ücretine dikkat etmesi gerekiyor.

Tezcan bu konuda, "Bu süre geçtikten sonra tasarruf döneminde kullanılan olağan fesih hakkı ise aynı sonucu doğurmaz; organizasyon ücreti kural olarak iade kapsamı dışında kalır. Dolayısıyla 'Vazgeçersem paramın tamamını hemen alırım' düşüncesiyle hareket edilmemeli." uyarısında bulundu.

Buna göre fon krizinin ardından sözleşmesini iptal etmek isteyen vatandaşların, yatırdıkları bütün parayı koşulsuz ve hemen geri alacaklarını varsaymadan önce sözleşmelerindeki cayma ve fesih hükümlerini incelemesi önem taşıyor.

BÜTÜN ŞİRKETLER İÇİN AYNI DEĞERLENDİRME YAPILMAMALI

Tezcan, fon soruşturmasına ilişkin haberlerden yola çıkılarak tasarruf finansman sektöründeki bütün şirketlerin aynı şekilde değerlendirilmesinin de doğru olmadığını ifade etti.

Bir şirketin tanınmış olmasının tek başına hukuki güvence olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirten Tezcan, vatandaşların taksit tutarından önce sahip oldukları hakların nasıl güvence altına alındığını incelemeleri gerektiğini söyledi.

Tezcan, "Vatandaş ne kadar taksit ödeyeceğine değil hak güvencesinin olup olmadığına bakmalı" derken, "Benim tavsiyem, sözleşmenin ödeme yapılmadan önce hukuken incelenmesi" ifadelerini kullandı.