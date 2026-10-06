Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve SPK tarafından tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, yatırımcılardan gelen sorular üzerine 2026'nın üçüncü çeyreğindeki geçmiş dönem fon işlemlerine ilişkin ek bilgi paylaştı.

TASFİYE EDİLEN FONLARA İLİŞKİN DETAY VERDİ

Şirket, daha önce yaptığı açıklamada SPK tarafından tasfiye sürecine tabi tutulan yatırım fonlarında 29 Eylül 2026 itibarıyla herhangi bir yatırımının bulunmadığını bildirmişti.

Son açıklamada ise 1 Temmuz-30 Eylül 2026 dönemindeki işlemlere ilişkin ayrıntılara yer verildi. Ulusoy Un, bu dönemde nakit ve likit varlıklarını banka mevduatları, doğrudan borçlanma araçları, Borsa İstanbul hisseleri ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarında değerlendirdiğini belirtti.

Şirket, bu süreçte daha sonra SPK tarafından tasfiye kapsamına alınan bazı yatırım fonlarında da yatırım bulunduğunu ancak söz konusu fonların toplam finansal varlıklar içerisindeki payının sınırlı olduğunu bildirdi.

"DOĞRUDAN HERHANGİ BİR ALIM VEYA SATIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEMİŞTİR"

Ulusoy Un, soruşturma kapsamında incelenen ve olağan dışı kazanç sağlandığı iddia edilen hisselere ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Şirketimiz, bahse konu soruşturma kapsamında incelenen ve olağan dışı kazançlar sağlandığı iddia edilen Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisse senetlerinde doğrudan herhangi bir alım veya satım işlemi de gerçekleştirmemiştir."

Şirket ayrıca yatırım kararlarının herhangi bir kişi, kurum veya organizasyonla bağlantılı olmadığını; kurumsal likidite yönetimi, risk-getiri analizleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alındığını belirtti.