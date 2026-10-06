Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı ve Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir araç içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan boş bir arazide meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı ilk kontrollerde, sürücü koltuğunda hareketsiz halde bulunan 46 yaşındaki Ballı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK İNCELEME: ATEŞLİ SİLAHLA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgede gerçekleştirdiği ilk tespitlerde, Ali Emre Ballı'nın tabancayla ateş edilerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Emniyet güçleri, olayın intihar ihtimali dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden 46 yaşındaki üst düzey yöneticinin adı, son dönemde kamuoyunun ve sermaye piyasalarının odağında yer alan dev fon soruşturması dosyalarında geçmekteydi.

Ballı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim'in Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeni ile, ortak oldukları öne sürülmüştü. Emniyet ve yargı birimlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.