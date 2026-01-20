Halka arz sürecini 30,24 TL sabit fiyatla tamamlayan FRMPL payları, borsadaki dördüncü işlem gününde de geleneği bozmadı. Dün tavan serisini üçüncü güne taşıyarak dikkatleri üzerine çeken şirket, bugün de açılışla birlikte yatırımcı talebinin odak noktası oldu.

Halka arzda "Formül" tuttu! FRMPL yine tavan!

Rakamlarla Formül Plastik’in Borsa Performansı:

Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL

Güncel Fiyat (TSI 10.00): 46,30 TL

Günlük Değişim: Yüzde 10,00 (Tavan)

Seri Durumu: İşlem görmeye başladığından itibaren 4. tavan.

