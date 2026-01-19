15 Ocak Perşembe günü düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul saflarına katılan Formül Plastik (FRMPL), borsadaki macerasına "hat-trick" yaparak devam ediyor. Yatırımcılardan büyük talep gören şirket ikincil piyasada da rüzgarı arkasına aldı.

40 LİRA BARAJI AŞILINCA TAVAN KİTLENDİ

Hisseler, yeni haftanın ilk işlem gününde açılış gonguyla birlikte yoğun alım iştahıyla karşılaştı. TSI 10.00 itibarıyla yüzde 9,95 oranında değer kazanan FRMPL, 40,22 TL seviyesine yükselerek tavan fiyat üzerinden işlem görmeye başladı.

HALKA ARZ FİYATINDAN BU YANA YÜZDE 33 PRİM

Formül Plastik (FRMPL) tavanı bozmadı! İkinci günde de zirvede

30,24 TL sabit fiyatla halka arz edilen ve borsaya "merhaba" diyen FRMPL, geride kalan üç işlem gününde de tavan kapatmayı başararak halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 33 üzerine çıktı.

15 Ocak (1. Gün): 33,26 TL (Tavan)

16 Ocak (2. Gün): 36,58 TL (Tavan)

19 Ocak (3. Gün): 40,22 TL (Tavan - Anlık)

