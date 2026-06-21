Borsa İstanbul'da 16-20 Haziran haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimler yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Sabancı Holding'in 427,9 milyon dolarlık satış işlemini tamamlaması, Arçelik'in Avrupa operasyonlarına yönelik yeni kararları, Manas'ın 523,2 milyon TL'lik ihale başarısı ve Mia Teknoloji'nin nükleer enerji alanındaki iş birliği haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

SAHOL'DEN 427,9 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki yüzde 39,72 oranındaki paylarının tamamının Heidelberg Materials AG'ye devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığını ve 427,9 milyon dolarlık satış bedelinin peşin tahsil edildiğini açıkladı.

ARCLK'DEN AVRUPA HAMLESİ

Arçelik A.Ş. (ARCLK), Beko Europe'taki yüzde 25 azınlık payının 71,45 milyon euroya devralınması, IHP Appliances satın alımına ilişkin yükümlülüklerin 40 milyon euro ödeme ile sona erdirilmesi ve geri alınan payların 2,03 milyar TL bedelle Whirlpool EMEA Holdings LLC'ye satılması için karar alındığını duyurdu.

MANAS'TAN 523,2 MİLYON TL'LİK İHALE

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede 523,2 milyon TL tutarındaki teklifinin uygun bulunduğunu açıkladı.

MİATK'TAN NÜKLEER ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), enerji arz güvenliği ve temiz enerji stratejileri kapsamında küçük modüler reaktör (SMR) teknolojileri alanında stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirket, iş birliği kapsamında 100 MW kapasiteli SMR'lerin geliştirilmesini hedefliyor.

BOBET'TEN 1,35 MİLYAR TL'LİK SÖZLEŞME

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET), Mesa Mesken İnşaat ile Mesa Yenikent Projesi kapsamında yaklaşık 1,35 milyar TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariki için sözleşme imzaladığını açıkladı.

EUPWR İHALE KAZANDI

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı" ihalesinde en avantajlı teklifi sunduğunu ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığını bildirdi.

TEMETTÜ KARARLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Hafta içinde Yiğit Akü (YIGIT), pay başına brüt 0,1946589 TL nakit kâr payı dağıtım teklifini genel kurul onayına sunarken, Ofis Yem (OFSYM) toplam 123,1 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıtma kararı aldı. Özak GYO (OZKGY) ise pay başına brüt/net 0,1987 TL temettü dağıtacağını ve temettü hak kullanım tarihinin 24 Haziran olduğunu duyurdu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.