Halka arz sonrası yaşadığı hızlı yükselişi koruyamayan GENKM hisseleri, haftanın ilk işlem gününde de satış baskısından kurtulamadı. Saat 14.22 itibarıyla paylaşılan Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, hissede net para çıkışı ve satıcı ağırlıklı bir tablo hakim.

Hissede toplam net hacim -206.988 TL seviyesinde gerçekleşirken, satış tarafındaki yoğunlaşma dikkat çekiyor.

GENTAŞ KİMYA (GENKM) EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Hissedeki satış baskısının lokomotifi olan ilk 5 kurum şu şekilde sıralandı:

İNFO Yatırım: -617.105 TL (Maliyet: 14,82 TL) – Satışların %25,78’ini tek başına karşıladı.

Ziraat Yatırım: -323.044 TL (Maliyet: 16,20 TL)

Midas: -249.492 TL (Maliyet: 15,53 TL)

Yapı Kredi: -188.261 TL

Alnus Yatırım: -172.425 TL

Satış tarafındaki toplam işlem hacmi -1.550.327 TL olarak kaydedildi.

ALIM TARAFINDA HANGİ KURUMLAR VAR?

Hissedeki düşüşe rağmen karşı tarafta alım yönlü pozisyon alan kurumlar ise şunlar oldu:

Ahlatcı Yatırım: 368.025 TL (Maliyet: 15,04 TL)

TEB Yatırım: 329.669 TL (Maliyet: 14,36 TL)

Tacirler Yatırım: 296.973 TL

Deniz Yatırım: 187.964 TL

GEDIK Yatırım: 160.708 TL

