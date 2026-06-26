Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24 Haziran tarihli bülteninde halka arzına onay verdiği Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talep toplama tarihleri açıklandı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre, Golda Gıda'nın (GOLDA) halka arzı için 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde, 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

Halka arz, borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılara tamamen eşit dağıtım esasına göre pay verilecek.

HALKA ARZ FİYATI 9,20 TL

Golda Gıda'nın halka arzında pay başına satış fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Halkaarz Takvimi

OLASI PAY DAĞITIMI

Katılımcı sayısına göre yatırımcı başına düşmesi beklenen pay miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor:

150 bin katılım: Yaklaşık 583 lot (5.363 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 350 lot (3.220 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 250 lot (2.300 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 175 lot (1.610 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 125 lot (1.150 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 80 lot (736 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 55 lot (506 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 40 lot (368 TL)

Dağıtılacak lot miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arza katılan yatırımcı sayısına göre kesinleşecek.

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